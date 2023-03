Diamanti | i Negramaro chiamano Elisa e Jovanotti per festeggiare 20 anni di carriera

(Di venerdì 17 marzo 2023) Life&People.it Un dream team pervent’di. Ha pensato decisamente in grande Giuliano Sangiorgi che, oggi, venerdì 17 marzo, ha pubblicato ““, il nuovo singolo deicondiviso con due pesi massimi della musica italiana, ovveroe destinato a dominare le classifiche delle radio per diverso tempo. Un brano molto particolare quello della band salentina, culmine di un percorso cominciato con la più classica gavetta per poi prendere vistosamente il volo nel 2005 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione giovani. Tre voci, una canzone I tre artisti si erano già incrociati tra di loro in passato, ma mai tutti insieme contemporaneamente.ad esempio ha contribuito attivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Negramaro : #Diamanti con @elisatoffoli & @lorenzojova è FUORI ORA?? È la storia di un’amicizia che si fa musica e di un amore t… - elisatoffoli : È solo vento negli occhi… “Diamanti” con @Negramaro e @lorenzojova è fuori ora ?? Ascolta #Diamanti qui:… - elisatoffoli : #Diamanti con @Negramaro e @lorenzojova ?? È la storia di un’amicizia che diventa musica. Fuori il 17/03/2023. ??Link… - telephonevox_it : I Negramaro con Elisa e Jovanotti, con il brano 'Diamanti', si aggiudicano il titolo di musica d’attesa della setti… - ale_bruzzese : RT @Negramaro: #Diamanti con @elisatoffoli & @lorenzojova è FUORI ORA?? È la storia di un’amicizia che si fa musica e di un amore totale. Or… -

