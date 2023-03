"Destra retrograda e ipocrita". Francesca Pascale, show anti-Meloni dalla Gruber (Di venerdì 17 marzo 2023) Francesca Pascale, per la prima volta ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 17 marzo, attacca il governo Meloni sul tema dei diritti. "Non credo che il governo Meloni sia sprovvisto di conoscenza di questi temi, sono in politica da oltre 30 anni. Manca il coraggio nell'affrontare tutte le associazioni vicine alla dottrina cattolica che come unico obiettivo hanno di demonizzazione libertà della donna e delle comunità Lgbtq+", afferma la ex compagna di Silvio Berlusconi e ora moglie di Paola Turci. "In carcere un criminale, che deve recuperare a livello sociale, ha la possibilità, con un notaio e un prete, di sposarsi. Lo trovo giusto, ma questo non è concesso agli omosessuali perché scelgono di vivere con una persona dello stesso sesso, è discriminazione". Qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023), per la prima volta ospite di Lillia Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 17 marzo, attacca il governosul tema dei diritti. "Non credo che il governosia sprovvisto di conoscenza di questi temi, sono in politica da oltre 30 anni. Manca il coraggio nell'affrontare tutte le associazioni vicine alla dottrina cattolica che come unico obiettivo hanno di demonizzazione libertà della donna e delle comunità Lgbtq+", afferma la ex compagna di Silvio Berlusconi e ora moglie di Paola Turci. "In carcere un criminale, che deve recuperare a livello sociale, ha la possibilità, con un notaio e un prete, di sposarsi. Lo trovo giusto, ma questo non è concesso agli omosessuali perché scelgono di vivere con una persona dello stesso sesso, è discriminazione". Qui ...

