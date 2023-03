Derby Lazio-Roma, l’allerta del Viminale: “Alto rischio di scontri fra ultras” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – C’è ‘allerta’ al Viminale sul Derby Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo alle 18 allo stadio Olimpico, per l’Alto rischio di incidenti tra ultras. E’ quanto è emerso nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è svolto questa mattina al Viminale e a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria. Nella riunione è stata affrontata la questione delle violenze tra frange estreme delle tifoserie. Il comitato ha poi eseguito un’analisi della situazione del contrasto dei flussi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– C’è ‘allerta’ alsul, in programma domenica 19 marzo alle 18 allo stadio Olimpico, per l’di incidenti tra. E’ quanto è emerso nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è svolto questa mattina ale a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria. Nella riunione è stata affrontata la questione delle violenze tra frange estreme delle tifoserie. Il comitato ha poi eseguito un’analisi della situazione del contrasto dei flussi ...

