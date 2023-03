Derby Lazio Roma domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità (Di venerdì 17 marzo 2023) . Si attende con grande ansia il Derby della Capitale, con Roma e Lazio che scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico alle ore 18 di domenica 19 marzo. Una giornata non solo per festeggiare i Papà, ma anche per vedere all’opera le due squadre della Capitale. come prevedibile, in un evento del giorno sarà previsto uno stravolgimento della viabilità, tra strade chiuse, deviazioni e un piano trasporti apposito per la manifestazione. La viabilità per il Derby Lazio Roma di domenica I cambi di viabilità interesseranno la zona dell’Olimpico, il Quartiere Delle Vittorie, Prati, una parte della Cassia, Monte Mario, il quartiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Si attende con grande ansia ildella Capitale, conche scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico alle ore 18 di19. Una giornata non solo per festeggiare i Papà, ma anche per vedere all’opera le due squadre della Capitale.prevedibile, in un evento del giorno sarà previsto uno stravolgimento della, tra, deviazioni e un piano trasporti apposito per la manifestazione. Laper ildiI cambi diinteresseranno la zona dell’Olimpico, il Quartiere Delle Vittorie, Prati, una parte della Cassia, Monte Mario, il quartiere ...

