Derby in Champions? Nessuno lo vuole, ma tutti ci sperano (Di venerdì 17 marzo 2023) Possibile Derby tra Inter e Milan ai quarti di finale di Champions League Tra poco Inter, Milan e Napoli conosceranno le proprie avversarie ai quarti di finale di Champions League. Con ilsorteggio libero possibile anche il Derby di Milano, unica città con due squadre ancora in corsa. "Nessuno a parole vuole il Derby milanese di Champions, ma in tanti lo sognano. È vero, come fu per i quarti del 2005, che il doppio confronto prosciuga le energie e che c'è un quarto posto da blindare in campionato. Ma è ancora più vero che per avere una speranza concreta di arrivare in semifinale, il cuginicidio è la via che offre più possibilità. Ma il vero vantaggio delle italiane è che hanno già raggiunto un obiettivo del tutto insperato ad agosto e non hanno ...

