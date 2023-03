Dentro la Spagna: il Barcellona accusato di corruzione, l’umorismo di Diego Simeone e il portiere del Siviglia attaccano ancora (Di venerdì 17 marzo 2023) Sito inglese: Inside Spain è una puntata settimanale offerta da Football España, che fornisce una panoramica di tutte le principali storie che emergono dai ricchi e intensi climi della Liga e oltre. È ufficiale. Il Barcellona è stato accusato dal pubblico ministero spagnolo di “corruzione continua” per i pagamenti effettuati a Dasnil 95, una società di proprietà dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale. Non è ancora chiaro che tipo di prove abbiano, ma i pubblici ministeri devono solo dimostrare la loro intenzione di influenzare le cose. Il presidente Joan Laporta ha lanciato un’appassionata difesa, dicendo che non vede l’ora di affrontare le canaglie che macchiano l’immagine del Barcellona, ??mentre è sull’orlo delle lacrime. Ha aggiunto sicuramente una spezia a ogni partita del ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 marzo 2023) Sito inglese: Inside Spain è una puntata settimanale offerta da Football España, che fornisce una panoramica di tutte le principali storie che emergono dai ricchi e intensi climi della Liga e oltre. È ufficiale. Ilè statodal pubblico ministero spagnolo di “continua” per i pagamenti effettuati a Dasnil 95, una società di proprietà dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale. Non èchiaro che tipo di prove abbiano, ma i pubblici ministeri devono solo dimostrare la loro intenzione di influenzare le cose. Il presidente Joan Laporta ha lanciato un’appassionata difesa, dicendo che non vede l’ora di affrontare le canaglie che macchiano l’immagine del, ??mentre è sull’orlo delle lacrime. Ha aggiunto sicuramente una spezia a ogni partita del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_spagna : RT @fusaro_alex: @m_spagna È che hanno trovato l’accordicchio, tutti dentro felicemente, renziani inclusi. La #Schlein direi che incomincia… - Finoallafine899 : @Scarlett_Rose29 beh sarà cambiato allora,perchè con la spagnola nel reality in spagna se l'è limonata e ci si è me… - Carlinus68 : @LucinaLuce Non condivido e faccio notare che lì dentro c’è chi ha fatto e detto molto peggio,per me è un peccato v… - fusaro_alex : @m_spagna È che hanno trovato l’accordicchio, tutti dentro felicemente, renziani inclusi. La #Schlein direi che inc… - m_spagna : RT @dukana2: #Basilicata completamente avvelenata ??qui siamo vicino a #Matera ??enorme discarica ??e Dio solo sa che schifezze ci hanno butta… -