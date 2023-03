(Di venerdì 17 marzo 2023) Che non si possa tirarla troppo in lungo, è chiaro. E’ ciò di cui è convinto Antonio Tajani, ad esempio, e come lui pure Giancarlo Giorgetti. C’è però, e tra questi Raffaele Fitto, chi ritiene che ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A fines de estedebía contar con unos U$S 7.800 millones. Está más que claro que no los conseguirá. En Washington, adonde viajaron y permanecieron el viceministro Gabriel Rubinstein y el ...Este, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el museo madrileño continúa analizando el mecenazgo artístico femenino con un simposio y el Ciclo de conferencias que ...In A - League per lagiornata è in corso di svolgimento la partita Central Coast Mariners e ...00 Newcastle - Leeds 16:00 Brighton - Arsenal 18:30 IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICOKerman - ...

Decima Mes. Meloni cerca una via sovranista alla ratifica, con un occhio al Quirinale Il Foglio

Lo schermo dell'arte festeggia a Venezia il decimo anniversario con un programma di proiezioni firmate da artisti e filmmaker internazionali ...MONTEPULCIANO. “11 aprile, mercoledì. In nottata sono arrivato a Genova. Il viaggio è stato buono e senza incidenti” è questo l’incipit del diario Una preziosa testimonianza storica che consente di ri ...