«Datemi i soldi o fate una brutta fine»: minacce e violenze verso i genitori, allontanato 27enne (Di venerdì 17 marzo 2023) Latina. Era diventato un incubo per i suoi genitori che ormai da tempo vivevano in uno stato di terrore dove le intimidazioni erano all'ordine del giorno. A nulla sono valsi i tentativi atti ad arginare la condotta illecita del giovane, un ragazzo di 27 anni residente a Latina, che oltre a terrorizzare i propri genitori era solito estorcere denaro a titolari di attività commerciali nonché mettere in atto comportamenti vessatori nei confronti dell'ex compagna. Già gravato di un avviso orale, con precedenti penali, di polizia ed attualmente detenuto, al 27enne è stato adesso imposto di avvicinarsi ai genitori. Le minacce ai genitori (ma non solo) e il divieto di avvicinamento Al centro della vicenda un ragazzo di 27 anni residente a Latina. La sua condotta violenta nei confronti dei ...

