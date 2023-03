Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Date e orari dei quarti di finale: 12 aprile alle 21 #Milan-Napoli 18 aprile alle 21 #Napoli-Milan #ChampionsLeague - CalcioNews24 : Date e orari dei quarti di finale di #ChampionsLeague - infoitsport : Milan-Napoli, ufficializzate le date e gli orari dei quarti di finale di Champions League - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: Date e orari dei quarti di finale: 12 aprile alle 21 #Milan-Napoli 18 aprile alle 21 #Napoli-Milan #ChampionsLeague - ElisaeTh19 : RT @AntoVitiello: Date e orari dei quarti di finale: 12 aprile alle 21 #Milan-Napoli 18 aprile alle 21 #Napoli-Milan #ChampionsLeague -

La UEFA ha pubblicato lee gliufficiali dei quarti di finale di Champions League. Ecco il programma di tutte le sfide nel dettaglio PARTITE D'ANDATAMartedì 11 aprileBenfica - Inter (21:00)Manchester City - Bayern ...Sono state comunicate dall'Uefa ledegli incontri d'andata e di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tutte le partite avranno inizio alle 21. Si parte l'11 aprile, martedì, con i primi due incontri: Benfica - Inter e ...Ecco glie i giorni delle partite di andata e ritorno di Champions League . Li ha resi noti la Uefa sul suo sito ufficiale. L'11 aprile, martedì, si comincia con Benfica - Inter e Manchester City - ...

Milan-Napoli quando si gioca: date e orari dei quarti di finale di Champions League Corriere dello Sport

Stabiliti i sorteggi, sono state decise anche date e orari delle partite. Milan-Napoli - Andata: mercoledì 12 aprile a Milano, ore 21; ritorno: martedì 18 aprile a Napoli, ore 21.Andata a Lisbona l'11 aprile, ritorno sette giorni dopo a Milano. Sono questi i due appuntamenti segnati in rosso da Inter e Benfica per il quarto di finale di Champions League. Per effetto ...