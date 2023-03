Dare valore all’Italia, McDonald’s festeggia i 37 anni nel nostro paese all’Ara Pacis. Il video (Di venerdì 17 marzo 2023) Dare valore all’Italia, McDonald’s festeggia i 37 anni nel nostro paese all’Ara Pacis In occasione dei 37 anni nel nostro paese, McDonald’s Italia rafforza il suo impegno nelle filiere italiane e annuncia l’accordo per portare i pomodori di Pachino IGP nei propri piatti. Tutto quello che è stato detto nel convegno “Dare valore all’Italia” con, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida e Joe Bastianich. Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023)i 37nelIn occasione dei 37nelItalia rafforza il suo impegno nelle filiere italiane e annuncia l’accordo per portare i pomodori di Pachino IGP nei propri piatti. Tutto quello che è stato detto nel convegno “” con, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida e Joe Bastianich.

