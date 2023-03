Daniele Mazzaroppi | il panettiere morto a 30 anni in un incidente

(Di venerdì 17 marzo 2023), giovanedi 30, ènel pomeriggio di giovedì 16 marzo in unsulla Cristoforo Colombo, a Roma. Per cause ancora da accertare, la sua moto si è scontrata con un'auto guidata da...

Alla guida dell'auto c'era un vigile fuori servizio È morto sul colpo anche, 30anni e titolare di un panificio in via Giuseppe Peano. Dove era diretto ieri pomeriggio, intorno ...Ancora un altro morto sulle strade di Roma. Il quarto nell'ultima settimana. Il secondo motociclista nel giro di 24 ore. Aveva solo 30 anni, il giovane chef che oggi pomeriggio ha perso la vita sulla via Cristoforo Colombo a bordo della sua Triumph Street Triple dopo uno scontro con un'automobile guidata da un uomo di ...

È morto a 30 anni Daniele Mazzaroppi, giovane chef panificatore. È la trentacinquesima vittima in settantacinque giorni degli incidenti stradali avvenuti sulle strade della Capitale e della provincia.E proprio ieri pomeriggio il tributo di sangue è stato pagato ancora una volta su via Cristoforo Colombo, una delle strade più a rischio d’Italia: un motociclista di 30 anni, Daniele Mazzaroppi, in ...