Daniele Dal Moro torna su Instagram dopo la squalifica

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 marzo 2023)Dalè statoto dal Grande Fratello Vip senza neanche passare dal via, ma uscendo dal Confessionale durante la giornata di oggi come un Riccardo Fogli qualsiasi. Da quando Pier Silvio Berlusconi ha imposto una nuova linea da seguire, Dal– va ammesso – l’ha più volte oltrepassata. Grida, urla, litigate accese, offese random (spesso rivolte a Oriana Marzoli), tant’è che gli stessi lettori del settimanale Chi avevano chiesto a gran voce una. Una richiesta a cui Alfonso Signorini aveva così risposto: “ Quanto a, non è cattivo, ma è sicuramente ego riferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare. Un carissimo saluto”. Chiedono a Signorini dire...