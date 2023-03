Daniele Dal Moro squalificato, il mistero del 'follow': 'Segue 4 vipponi ma non Oriana Marzoli' (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro continua a far parlare di sé. La sua squalifica dal Grande Fratello Vip ha cambiato le carte in tavola e a pochi passi dalla finale, il concorrente pare non abbia preso bene la scelta ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 marzo 2023)Dalcontinua a far parlare di sé. La sua squalifica dal Grande Fratello Vip ha cambiato le carte in tavola e a pochi passi dalla finale, il concorrente pare non abbia preso bene la scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - Corriere : I versi di Alda Merini tratti dal quarto volume dalla collana “La poesia è di tutti”, realizzata dal @Corriere in c… - ReinaIncaa : RT @MontegrandeS: Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e chiede d… - Lalla84455247 : Come mai oggi il tavassi conosce il nome di chi chiama dal confessionale per l'ultima volta Daniele? ?????? Molto stra… -