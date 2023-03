Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip, la reazione di Oriana: “Voglio parlare con lui” – VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip per avere utilizzato toni aggressivi: come ha reagito Oriana Marzoli? Dopo l’uscita di scena di Edoardo Donnamaria, anche l’ex tronista ha dovuto lasciare le quattro mura di Cinecittà senza poter salutare nessuno. Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip: la reazione di Oriana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023)Dalè statodalla Casa del Grande Fratello Vip per avere utilizzato toni aggressivi: come ha reagitoMarzoli? Dopo l’uscita di scena di Edoardo Donnamaria, anche l’ex tronista ha dovuto lasciare le quattro mura di Cinecittà senza poter salutare nessuno.Daldal GF Vip: ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

