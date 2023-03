Daniele Dal Moro “on fire” contro il GF Vip | il “segui” Instagram a 5 vipponi ma non c’è traccia di Oriana

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 17 marzo 2023)Dalsqualificato dal Grande Fratello Vip per comportamenti inappropriati e giudicati violenti (sta girando un video dove prendeMarzoli per il collo) è tornato online.Dalil GF Vip: il gesto social (non per) A distanza di pochissime ore dall’accaduto, proprio Dalha ripreso possesso del suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.