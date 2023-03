“Daniele Dal Moro espulso”. GF Vip, brutte cose contro Oriana: il video lo incastra (Di venerdì 17 marzo 2023) La Finale del GF Vip 7 è sempre più vicina, al 3 aprile mancano ormai pochi giorni, eppure i concorrenti si macchiano degli stessi errori di sempre. In realtà, probabilmente, quello notato dagli spettatori ieri, dopo la diretta, è stato il peggiore. Daniele Dal Moro si è scagliato contro Oriana Marzoli, il gesto da squalifica. Molti online hanno cercato di difendere l’ex tronista di Uomini e Donne, spiegando che la clip fosse stata tagliata in maniera fuorviante. Ma non sembra essere andata esattamente così, visto che Oriana Marzoli subito dopo l’agguato di Daniele Dal Moro è corsa a piangere. Il pubblico del GF Vip 7 vuole la squalifica. GF Vip, bufera enorme su Daniele: il comportamento choc con Oriana Se stava realmente ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 marzo 2023) La Finale del GF Vip 7 è sempre più vicina, al 3 aprile mancano ormai pochi giorni, eppure i concorrenti si macchiano degli stessi errori di sempre. In realtà, probabilmente, quello notato dagli spettatori ieri, dopo la diretta, è stato il peggiore.Dalsi è scagliatoMarzoli, il gesto da squalifica. Molti online hanno cercato di difendere l’ex tronista di Uomini e Donne, spiegando che la clip fosse stata tagliata in maniera fuorviante. Ma non sembra essere andata esattamente così, visto cheMarzoli subito dopo l’agguato diDalè corsa a piangere. Il pubblico del GF Vip 7 vuole la squalifica. GF Vip, bufera enorme su: il comportamento choc conSe stava realmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - RaggioliV : @GFVIP_Official Se avete un minimo di coerenza autori #gfvip #MarcoFuortes #OmarBouriki buttate fuori Daniele Dal M… - ldamania10 : Portare in finale Daniele significa non capire niente. Volete mettere un amica vera presente dal primo giorno vs u… - gwess_who : vabbè a prescindere dal fatto che oriana sbagli, non è bello sentirsi dire che è finalista solo perché hanno diviso… - GossipItalia3 : Un gesto discutibile quello di Daniele nei confronti di Oriana che fa imbestialire alcuni telespettatori che addiri… -