“Daniele Dal Moro espulso”. GF Vip 7, bufera dopo le immagini choc: cosa ha fatto a Oriana (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro a rischio squalifica. dopo il ‘caso’ di Edoardo Donnamaria, costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7, anche per l’ex tronista potrebbe essere sfiorato lo stesso epilogo. Reduce da settimane non certamente facili, il gieffino avrebbe avuto un atteggiamento poco piacevole verso Oriana Marzoli, poi aspramente criticato. Daniele Dal Moro rischia la squalifica dal GF Vip 7. Le regole del reality show di Alfonso Signorini sono ferree così come le decisioni che ne possono conseguire se i concorrenti detengono atteggiamenti poco affini al buon gusto della trasmissione. E proprio dopo la puntata del programma, è arrivato un gesto di Daniele Dal Moro duramente criticato. La vicenda tira in ballo anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)Dala rischio squalifica.il ‘caso’ di Edoardo Donnamaria, costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7, anche per l’ex tronista potrebbe essere sfiorato lo stesso epilogo. Reduce da settimane non certamente facili, il gieffino avrebbe avuto un atteggiamento poco piacevole versoMarzoli, poi aspramente criticato.Dalrischia la squalifica dal GF Vip 7. Le regole del reality show di Alfonso Signorini sono ferree così come le decisioni che ne possono conseguire se i concorrenti detengono atteggiamenti poco affini al buon gusto della trasmissione. E propriola puntata del programma, è arrivato un gesto diDalduramente criticato. La vicenda tira in ballo anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : I versi di Alda Merini tratti dal quarto volume dalla collana “La poesia è di tutti”, realizzata dal @Corriere in c… - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - PrincipessaMon3 : Approposito di sincerita, non l'ha detto a daniele che non l'ha nom alby. Non l'ha incluso tra i suoi finalisti (mi… - francescashaba1 : @camilynskyy @pesec72752 Vi dico io cosa succederà: Daniele non fa più le stesse cose con Oriana dentro la casa per… - Novella_2000 : Daniele ‘si vendica’ e non salva Nikita: “Gli amici si vedono nel momento del bisogno” (VIDEO) #oriele #nikiters… -