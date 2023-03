Dall’Heysel a Hillsborough | le 5 più grandi tragedie negli stadi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 marzo 2023) Loo è un luogo di festa, ma alle volte la violenza prende il sopravvento e non ci sono stati morti da piangere solo all’Heysel. Ciò che è successo in Champions League a Oporto nella sfida tra Porto e Inter non può essere accettato, con mille tifosi che non hanno potuto entrare nell’impianto solo perché italiani, nonostante muniti di biglietto. Persone presenti alloo hanno parlato di grossi problemi organizzativi, qualche carica e gente ammassata l’una con l’altra, con l’Heysel che è tornato alla mente. Ansa FotoSi è trattata di una vergogna indicibile e che per fortuna è finita senza grosse conseguenze, con molta paura me per fortuna nessun morto, ma non sempre è andata così bene. Il calcio come teatro di morte: l’Heysel non ha insegnato nulla Uno dei giorni sicuramente più tragici nella storia del calcio italiano è legato agli avvenimenti ...