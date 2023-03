Dall’abbinamento con l’abito see-through a quello con il blazer | dalla sottoveste al jeans oversize

Leggi su amica

(Di venerdì 17 marzo 2023) Niente è più versatile di un trench di pelle in una stagione imprevedibile come la primavera. Protegge dal freddo ma non è pesante come un cappotto. In caso di pioggia non si inzuppa come un qualsiasi spolverino. E ha la capacità innegabile di rendere tutto ciò su cui viene indossato più cool. Non stupisce quindi che sia diventato una delle tendenze più forti della stagione. Abbinarlo è semplice, ma per chi è in cerca di qualche idea in più, eccone 5 prese dallo street style e dalle sfilate primavera estate 2023. ConAlexa Chung alle ultime sfilate di New York è stata fotografata con uno strepitoso abito asmeraldo con dettagli in pizzo bianco. A rendere il look meno romantico e più interessante è però il trench di pelle nera che riprende cromaticamente gli stivali di vinile. Tra sensualità rétro, allure ...