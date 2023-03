Dalla procura di Brescia al Tribunale di ministri atti relativi a Conte Speranza per approfondimenti istruttori (Di venerdì 17 marzo 2023) C’è un nuovo passo avanti nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid nella Bergamasca. La procura di Brescia ha trasmesso al Tribunale dei ministri gli atti relativi alla posizione dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagati per epidemia e omicidio colposi nell’inchiesta di Bergamo sulla gestione in Val Seriana, proponendo approfondimenti istruttori. Il collegio di giudici è al lavoro per decidere se accogliere o meno le proposte avanzate dai pm. Si tratta di eventuali e ulteriori atti di indagine che il collegio potrebbe effettuare in vista della richiesta o di autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza o di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) C’è un nuovo passo avanti nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid nella Bergamasca. Ladiha trasmesso aldeiglialla posizione dell’ex premier Giuseppee dell’ex ministro della Salute Roberto, indagati per epidemia e omicidio colposi nell’inchiesta di Bergamo sulla gestione in Val Seriana, proponendo. Il collegio di giudici è al lavoro per decidere se accogliere o meno le proposte avanzate dai pm. Si tratta di eventuali e ulterioridi indagine che il collegio potrebbe effettuare in vista della richiesta o di autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza o di ...

