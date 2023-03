Dalla palestra dello Stadio al Palazzetto al Campo Roca: indagini strutturali (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna serie di indagini strutturali sulle strutture sportive cittadine. Quelle che ha avviato il Comune di Avellino in particolare per il Palazzetto dello sport Giacomo del Mauro; la tribuna del Campo sportivo Roca del quartiere San Tommaso; la palestra comunale annessa allo Stadio Partenio-Lombardi; e sulla copertura leggera in tendostruttura del Campo coperto “Ex-Flipper” del quartiere Rione Parco. L’Ente ha necessità di provvedere all’aggiornamento decennale dei relativi Certificati di Idoneita? Statica delle strutture in conglomerato cementizio armato ed acciaio. Il prospetto delle indagini da attuare sugli impianti è stato affidato all’ingener Ercole Gioia, mentre le verifiche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna serie disulle strutture sportive cittadine. Quelle che ha avviato il Comune di Avellino in particolare per ilsport Giacomo del Mauro; la tribuna delsportivodel quartiere San Tommaso; lacomunale annessa alloPartenio-Lombardi; e sulla copertura leggera in tendostruttura delcoperto “Ex-Flipper” del quartiere Rione Parco. L’Ente ha necessità di provvedere all’aggiornamento decennale dei relativi Certificati di Idoneita? Statica delle strutture in conglomerato cementizio armato ed acciaio. Il prospetto delleda attuare sugli impianti è stato affidato all’ingener Ercole Gioia, mentre le verifiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thereal_lori_ : Appena uscito dalla palestra, sempre più convinto che l'istruttore di sala pesi sia la peggior razza di subumano in… - Deku_wh0 : Senza accorgermene ho cantato in mezzo alla strada con le cuffie nelle orecchie tornando dalla palestra e mi chiede… - torschlussp4nik : mi sono fatta posticipare la visita dalla nutrizionista di 2 ore ma ora lei è in ritardo e ho paura che me la spost… - LucaPaone37 : @micheleviscian6 @FootballAndDre1 Se stacco in tempo dalla palestra il giovedì vi raggiungo in macchina. Dov'è che… - wayanderlust : Io che esco dalla palestra con felpa addosso perché pensavo facesse fresco e mi ritrovo 23 gradi penso moriremo presto -