Dalla Corte Penale Internazionale mandato d'arresto per Putin (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Corte Penale Internazionale dell'Aja ha emesso un mandato d'arresto contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova.Putin e Lvova-Belova vengono accusati “del crimine di guerra di deportazione illegale e di trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa”, spiega la Corte Penale Internazionale in una nota. I crimini sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. “Vi sono fondati motivi per ritenere che Putin abbia la responsabilità Penale individuale per i suddetti crimini, per aver commesso gli atti ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ladell'Aja ha emesso und'contro il presidente russo Vladimire la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova.e Lvova-Belova vengono accusati “del crimine di guerra di deportazione illegale e di trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa”, spiega lain una nota. I crimini sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. “Vi sono fondati motivi per ritenere cheabbia la responsabilitàindividuale per i suddetti crimini, per aver commesso gli atti ...

