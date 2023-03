Dal centro a San Paolo chiusure e deviazioni: c'è la 28° edizione della maratona (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenica, dalle 8 alle 14.45, è in programma l'«Acea Run Rome The Marathon», ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e già domani, dalle 9, per gli allestimenti, nel tratto tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia). Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Il percorso di 42 km della maratona, con le temporanee chiusure, si snoda lungo piazza Venezia, Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant'Angelo, Prati, Foro Italico, Flaminio, Campi Sportivi, Moschea, viale Parioli, Villaggio Olimpico, di nuovo la zona ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenica, dalle 8 alle 14.45, è in programma l'«Acea Run Rome The Marathon», ovvero la 28esimadi Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e già domani, dalle 9, per gli allestimenti, nel tratto tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia). Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Il percorso di 42 km, con le temporanee, si snoda lungo piazza Venezia, Circo Massimo, Caracalla, la zonabasilica di San, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant'Angelo, Prati, Foro Italico, Flaminio, Campi Sportivi, Moschea, viale Parioli, Villaggio Olimpico, di nuovo la zona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TirrenoLivorno : L’attore turco protagonista dell’iniziativa “Uniformi per donare”, promosso dal questore Roberto Massucci e volto a… - paolomossetti : Centro storico di Napoli in questo momento. Scontri così non si vedevano dal Global Forum del 2001. Nemmeno durante… - SeaWatchItaly : #Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con @alarm_phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spave… - stippe88 : @ComunediTrieste Un saluto dalla nostra bellissima #trieste dal campo sportivo #ferrini di #ponziana Sindaco… - tempoweb : Dal centro a San Paolo chiusure e deviazioni: c'è la 28° edizione della maratona #Roma #17marzo… -