Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sofigna_ : Tutti i giorni della mia vita penso a Daisy Edgar-Jones - _Valealizzi_ : @merydelena91 È Daisy Edgar-Jones l'attrice che ha interpretato Marianne nella serie tv 'Normal people' - were_case_lost : RT @petroliooo: pensando ancora al fatto che paul mescal abbia regalato la catenina di connell a daisy edgar jones (non li supererò mai)… - carciofin : La cotta per Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones non è mai passata - petroliooo : pensando ancora al fatto che paul mescal abbia regalato la catenina di connell a daisy edgar jones (non li supererò… -

- Jones sembra potrebbe presto accettare il ruolo di protagonista del film Twisters , un reboot del film del 1996 che era stato prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment. In ...La star di Fresh e La ragazza della palude è entrata nel cast del sequel di Twister diretto da Lee Isaac Chung ...In Normal People (su LIONSGATE+, ancora per poco) Marianne e Connell (- Jones e Paul Mescal ) sono due giovani che si conoscono in una cittadina della costa atlantica dell'Irlanda e si ...

Daisy Edgar-Jones protagonista del disaster movie Twisters Movieplayer

Daisy Edgar-Jones is set to star in Twisters, the reboot sequel to 1996's Twister. It was first reported back in 2020 that Top Gun: Maverick and Tron: Legacy helmer Joseph Kosinski would direct before ...La produzione di Twisters, reboot del film degli anni '90, sembra aver scelto come protagonista del progetto Daisy Edgar-Jones. Daisy Edgar-Jones sembra potrebbe presto accettare il ruolo di ...