 Dai luoghi dell’istruzione verso un nuovo patto di cittadinanza

SCEGLIAMO IL FUTURO(a cura di Enrico Giovannini) Attraverso gesti di cura per le persone, le relazioni e i luoghi, l'Ic Pollica di Vittoria trasforma in proposta educativa e civile la sofferenza per la scomparsa dei cugini Alessio e Simone D'Antonio, allievi della scuola. di Marco Gioannini e Maria Chiara Pettenati Inizia con la cura del giardino la storia di trasformazione dell'Istituto comprensivo (Ic) Pollica di Vittoria in provincia di Ragusa. Un desiderio di cura che origina dalla tragedia della morte di due scolari, Alessio e Simone, travolti da un'auto davanti alla porta di casa. Creando e curando ambienti di incontro, scambio, convivenza, si curano il dolore e lo smarrimento, si affrontano dubbi e domande di un'intera comunità, si formula un progetto che diventa una visione e poi un motto:

