Da Terna investimenti nel Lazio per oltre 1 | 6 miliardi di euro

In collaborazione con Adnkronos Ammontano a oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro gli investimenti che Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, sosterrà nel Lazio entro il 2032, destinati allo sviluppo e alla resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica in corso in cui l'azienda ha un ruolo fondamentale. È quanto emerge dall'aggiornamento del Piano di Sviluppo 2023 presentato a Roma nei giorni scorsi e che pone il Lazio al secondo posto fra le regioni del Centro Italia per volume di investimenti sulla rete elettrica. "Gli investimenti inseriti nel Piano di Sviluppo 2023 sono i più alti mai previsti da Terna e consentiranno di abilitare in maniera determinante la transizione energetica e ...

