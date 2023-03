Da Obama alla distruzione della Famiglia Reale: i nuovi progetti di Meghan Markle (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo aver lasciato spazio al principe Harry, Meghan Markle sembra essere pronta a tornare a lavoro con nuovi progetti e vecchie passioni. In questi mesi la duchessa di Sussex si è ritirata nel silenzio, lasciando che i riflettori illuminassero il marito alle prese con la promozione della sua autobiografia. Adesso il pubblico è curioso di sapere se la coppia prenderà parte o meno all’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Ma intanto la Markle pensa ai propri progetti professionali. La duchessa del Sussex ha annunciato di recente una nuova collaborazione con un amico e chef per un nuovo progetto di beneficenza. Tramite la fondazione Archewell che condivide con il principe Harry, Meghan Markle ha condiviso con ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo aver lasciato spazio al principe Harry,sembra essere pronta a tornare a lavoro cone vecchie passioni. In questi mesi la duchessa di Sussex si è ritirata nel silenzio, lasciando che i riflettori illuminassero il marito alle prese con la promozionesua autobiografia. Adesso il pubblico è curioso di sapere se la coppia prenderà parte o meno all’incoronazione di re Carlo eregina Camilla. Ma intanto lapensa ai propriprofessionali. La duchessa del Sussex ha annunciato di recente una nuova collaborazione con un amico e chef per un nuovo progetto di beneficenza. Tramite la fondazione Archewell che condivide con il principe Harry,ha condiviso con ...

