Da Commissione piano Ue per l’industria Green e materie prime critiche (Di venerdì 17 marzo 2023) La Commissione europea ha presentato a Bruxelles i due attesi regolamenti sul piano industriale per l'obiettivo zero emissioni nette ("Net-Zero Industry Act") e sulla riduzione dell'eccessiva dipendenza da paesi terzi, e soprattutto dalla Cina, per l'approvvigionamento di materie prime critiche per il Green Deal ("Critical Raw Material Act"). Il "Net-Zero Industry Act" mira a produrre in Europa almeno il 40% di quanto è necessario al Green Deal, non con un obiettivo vincolante di politica industriale (che non sarebbe possibile nell'Ue), ma creando le condizioni normative affinché ciò avvenga. Non dovrà più succedere quello che è accaduto con i pannelli solari, che sono stati introdotti in Europa e incentivati dalle politiche ambientali dell'Ue, ma che oggi sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 marzo 2023) Laeuropea ha presentato a Bruxelles i due attesi regolamenti sulindustriale per l'obiettivo zero emissioni nette ("Net-Zero Industry Act") e sulla riduzione dell'eccessiva dipendenza da paesi terzi, e soprattutto dalla Cina, per l'approvvigionamento diper ilDeal ("Critical Raw Material Act"). Il "Net-Zero Industry Act" mira a produrre in Europa almeno il 40% di quanto è necessario alDeal, non con un obiettivo vincolante di politica industriale (che non sarebbe possibile nell'Ue), ma creando le condizioni normative affinché ciò avvenga. Non dovrà più succedere quello che è accaduto con i pannelli solari, che sono stati introdotti in Europa e incentivati dalle politiche ambientali dell'Ue, ma che oggi sono ...

