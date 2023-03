“Da Berlusconi a Dell’Utri un vitalizio da trentamila euro al mese E l’ex premier ha pagato anche le spese legali dell’ex senatore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dal maggio del 2021 Marcellopercepisce undaal. No, non dal Senato, che al cofondatore di Forza Italia bonifica regolare assegno per le quattro legislature trascorse al servizio del Paese. Ilaggiuntivo viene bonificato sul conto didall’amico di una vita: Silvio. Eha pureledei processi affrontati dal. Lo racconta il giornalista Lirio Abbate su Repubblica, spiegando come i rapporti economici tra l’uomo di Arcore e il suo storico braccio destro siano al centro dell’esame della procura di Firenze. I magistrati che ...