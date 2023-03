Cutro naufragio ricostruzione tragedia (Di venerdì 17 marzo 2023) É la notte del 22 febbraio, quando un barcone chiamato Luxury 2 parte da Çe?me, in Turchia, con circa 180 migranti a bordo. L'obiettivo è raggiungere le coste italiane nella notte tra il sabato e la domenica successivi. Un viaggio della speranza che incontra subito un contrattempo: il motore della Luxury 2 è in avaria e gli scafisti sostituiscono la nave con un'altra in legno, più grande e malconcia chiamata Summer Love. Dopo più di due giorni di navigazione i migranti si avvicinano alla costa italiana ma il maltempo e il timore degli scafisti di essere scoperti dalle forze dell'ordine ritardano le operazioni di sbarco. Poco prima delle 10 di sera del 25 febbraio, un aereo di Frontex intercetta la Summer Love e avverte le autorità italiane che optano per un'operazione di polizia (law enforcement) e non di ricerca e soccorso. Da quel momento peggioreranno le condizioni del mare e si ... Leggi su lastampa (Di venerdì 17 marzo 2023) É la notte del 22 febbraio, quando un barcone chiamato Luxury 2 parte da Çe?me, in Turchia, con circa 180 migranti a bordo. L'obiettivo è raggiungere le coste italiane nella notte tra il sabato e la domenica successivi. Un viaggio della speranza che incontra subito un contrattempo: il motore della Luxury 2 è in avaria e gli scafisti sostituiscono la nave con un'altra in legno, più grande e malconcia chiamata Summer Love. Dopo più di due giorni di navigazione i migranti si avvicinano alla costa italiana ma il maltempo e il timore degli scafisti di essere scoperti dalle forze dell'ordine ritardano le operazioni di sbarco. Poco prima delle 10 di sera del 25 febbraio, un aereo di Frontex intercetta la Summer Love e avverte le autorità italiane che optano per un'operazione di polizia (law enforcement) e non di ricerca e soccorso. Da quel momento peggioreranno le condizioni del mare e si ...

