Curling, Mondiali 2023: cinque azzurre convocate. Guida Stefania Constantini (Di venerdì 17 marzo 2023) Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, sicuramente il più importante: sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) da domani, sabato 18 marzo, a domenica 26 vanno in scena i Mondiali di Curling al femminile. L'Italia schiera cinque atlete: Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Camilla Gilberti. Come di consueto la formula prevede un round robin con successivamente i play-off: le prime due posizioni valgono le semifinali, dalla terza alla sesta spazio ai quarti. Le parole di Violetta Caldart, allenatrice della squadra tricolore: "La squadra si trova a competere per la terza volta ai Mondiali e vogliamo proseguire nel percorso di crescita. Le ragazze si sono preparate bene e sono motivate. Avremo 12 partite in 7 giorni, un tour de force che ...

