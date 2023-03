Curling | i convocati dell’Italia per i Mondiali maschili e di doppio misto | Stefania Constantini con Sebastiano Arman

(Di venerdì 17 marzo 2023) La coppia composta dae Amos Mosaner si è ufficialmente sciolta, almeno per il momento. Ne avevamo parlato pochi giorni fa in seguito all’esito dei campionati italiani, oggi è arrivata la conferma da parte della Federghiaccio: i Campioni Olimpici dinon giocheranno insieme aiche andranno in scena a Gangneung (Corea del Sud) dal 22 al 29 aprile. Dopo l’apoteosi di Pechino, ottenuta tredici mesi fa, il trentino e la veneta non sono più scesi in coppia sul ghiaccio: nell’ultima rassegna iridata Amos non si era potuto presentare a causa di un infortunio, mentre agli Europei non è prevista questa specialità.difenderà i colori del Bel Paese insieme a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali maschili e di doppio misto: Stefania Constantini con Sebastiano Arm… -

Cinque gli azzurri. Grande attesa e fermento per la Nazionale azzurra di wheelchair. A Richmond, in Canada, prende infatti il via sabato la sedicesima edizione dei Mondiali Gruppo A e la seconda ...Questi gli atletidal responsabile tecnico dell'Italia, Roberto Maino, che sarà ... Orietta Bertò (Albatros Trento), Irene Formento (Virtus Piemonte Ghiaccio), Giuliana Turra (Club ...Cinque gli azzurri. Grande attesa e fermento per la Nazionale azzurra di wheelchair. A Richmond, in Canada, prende infatti il via sabato la sedicesima edizione dei Mondiali Gruppo A e la seconda ...

Curling, i convocati azzurri per i Mondiali maschili e di doppio misto FISG

Ne avevamo parlato pochi giorni fa in seguito all’esito dei campionati italiani, oggi è arrivata la conferma da parte della Federghiaccio: i Campioni Olimpici di curling doppio misto ... Sono stati ...per i Campionati Mondiali femminili di curling, al via domani. Alla rassegna iridata, giunta alla quarantacinquesima edizione e per la quarta volta in terra svedese, parteciperà anche l’Italia. Sono ...