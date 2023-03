Curling Femminile | l’Italia pronta per i Mondiali in Svezia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si alza il sipario sui Campionatifemminili di. Le gare sono in programma sul ghiaccio di Sandviken () da sabato 18 a domenica 26 marzo.si presenta alla rassegna iridata con ben cinque atlete: Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Camilla Gilberti. Sono 13 le nazioni al via. Alla fase di round robin faranno seguito i playoff. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni dal 3° al 6° posto si contenderanno i due posti rimanenti tra le migliori quattro. “La squadra si trova a competere per la terza volta aie vogliamo proseguire nel percorso di crescita – ha spiegato Violetta Caldart -. Le ragazze si sono preparate bene e sono motivate. Avremo 12 partite in 7 giorni, un tour de ...