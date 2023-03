Cultura. A Roma apre “Caput Mundi Mall” il Mega Store del Vaticano dove l’arte e’ al centro della scena (Di venerdì 17 marzo 2023) INAUGURAZIONE “Caput Mundi Mall” – IL Mega Store DEL Vaticano dove l’arte E’ AL centro della scena Esposti autori italiani contemporanei e tele di Andy Warhol Con la Presenza dell’ assessora alle politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, apre “ Caput Mundi Mall”, il Mega Store tra sostenibilità ed arte che potrà disporre di una struttura di 5000 metri quadrati situato al quinto piano del parcheggio “Terminal Gianicolo” di proprietà del Vaticano. Il costo di investimento? “Circa 10 milioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) INAUGURAZIONE “” – ILDELE’ ALEsposti autori italiani contemporanei e tele di Andy Warhol Con la Presenza dell’ assessora alle politicheSicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di, Monica Lucarelli,”, iltra sostenibilità ed arte che potrà disporre di una struttura di 5000 metri quadrati situato al quinto piano del parcheggio “Terminal Gianicolo” di proprietà del. Il costo di investimento? “Circa 10 milioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Non più di 5 euro, ma per entrare al Pantheon a Roma si dovrà pagare un biglietto di ingresso. Trovata l'intesa tra… - gualtierieurope : Ci ha lasciati Silvio Di Francia, una persona straordinaria che ha attraversato la politica con una passione rara f… - FabioRocco86 : RT @RaffaeleCarcano: Il Pantheon (“il tempio di tutti gli dei”) fu cristianizzato a forza per decreto imperiale. Ora diventa a pagamento e,… - foto_storia : RT @Moonlightshad1: Da oggi per entrare al Pantheon a Roma bisogna pagare 5 euro. La cultura a beneficio degli abbienti, tutti gli altri s… - roby8993 : RT @Moonlightshad1: Da oggi per entrare al Pantheon a Roma bisogna pagare 5 euro. La cultura a beneficio degli abbienti, tutti gli altri s… -