Cucchi: “Milan in ripresa. Ma se fossi nel Napoli sarei contento” (Di venerdì 17 marzo 2023) Riccardo Cucchi dichiara che il Milan è in ripresa ma se fosse nel Napoli sarebbe contento per il sorteggio benevolo A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai: “Quello di oggi è stato il miglior sorteggio possibile per le italiane. Dobbiamo essere ottimisti in tutte le competizioni, ci sono 6 club del nostro campionato ai quarti europei e tutte possono dire la loro fino in fondo. Ci vuole ottimismo, ripeto: fiducia alla Serie A! Il Napoli? Dovrebbe essere contento (ride ndr)… Gli azzurri sono tra i migliori in Europa e ora può confermare di essere una squadra matura. Nel doppio incrocio con l’Eintracht mi ha colpito proprio la maturità con cui ha gestito la propria ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Riccardodichiara che ilè inma se fosse nelsarebbeper il sorteggio benevolo A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo, giornalista, voce storica di Radio Rai: “Quello di oggi è stato il miglior sorteggio possibile per le italiane. Dobbiamo essere ottimisti in tutte le competizioni, ci sono 6 club del nostro campionato ai quarti europei e tutte possono dire la loro fino in fondo. Ci vuole ottimismo, ripeto: fiducia alla Serie A! Il? Dovrebbe essere(ride ndr)… Gli azzurri sono tra i migliori in Europa e ora può confermare di essere una squadra matura. Nel doppio incrocio con l’Eintracht mi ha colpito proprio la maturità con cui ha gestito la propria ...

