Crystal Palace | esonerato Vieira

Il Crystal Palace ha deciso di esonerare Patrick Vieira, l'allenatore non sarà più l'allenatore del club inglese.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.

#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

Il tecnico paga un 2023 non proprio esaltante visto che in 3 mesi non ha mai vinto nelle partite sin qui disputate.