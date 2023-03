Crollo Globe Theatre, l’inchiesta: ”Il teatro era abusivo e senza autorizzazione” (Di venerdì 17 marzo 2023) Un epilogo inaspettato quello dell’inchiesta condotta a seguito del Crollo del Globe Theatre: abusivo e senza autorizzazioni per l’anno 2022. Spettacoli andati in scena e proposti al pubblico senza che vi fosse alcuna autorizzazione da parte del Comune. Per tutta la durata dell’anno 2022, gli spettacoli si sono susseguiti senza alcun nullaosta in pratica. Crollo al Globe Theatre: a chi spetta verificare l’integrità della struttura? Il Globe Theatre abusivo e senza autorizzazioni per il 2022 Tra questi, ovviamente, anche quello del Macbeth dello scorso 25 settembre. Una replica fatta di mattina, e finita, purtroppo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Un epilogo inaspettato quello delcondotta a seguito deldelautorizzazioni per l’anno 2022. Spettacoli andati in scena e proposti al pubblicoche vi fosse alcunada parte del Comune. Per tutta la durata dell’anno 2022, gli spettacoli si sono susseguitialcun nullaosta in pratica.al: a chi spetta verificare l’integrità della struttura? Ilautorizzazioni per il 2022 Tra questi, ovviamente, anche quello del Macbeth dello scorso 25 settembre. Una replica fatta di mattina, e finita, purtroppo, ...

Crollo Globe, il teatro di Gigi Proietti "era abusivo, non aveva nessuna autorizzazione"

gli spettacoli del Globe Theatre sono andati in scena senza alcun nullaosta. Incluso, ovviamente, il drammatico Macbeth dello scorso 25 settembre. Una replica mattutina finita con il crollo di parte ...