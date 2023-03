Critiche e strategiche | ecco il piano Ue per le materie prime

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo circa più di un anno di gestazione, che aveva visto anche l’avvio di una consultazione pubblica tra settembre e novembre del 2022, la Commissione europea ha presentato, sotto forma di Regolamento accompagnato da una Comunicazione e da altre appendici, l’EU Critical Raw Materials Act. Le(CRMs) – così classificate in seguito ad una metodologia che è stata sviluppata e aggiornata, a livello accademico e in collaborazione con le istituzioni comunitarie nel corso dell’ultimo decennio, in seguito alla crisi delle terre rare tra Cina e Giappone del 2010 – sono elementi essenziali per il successo della transizione energetica e digitale, in quanto input fondamentali per le tecnologie low-carbon e l’elettronica avanzata, oltre ai settori della difesa e dell’aerospazio. Le stime dell’Ue indicano che entro la fine del ...

Il regolamento comprende una lista di 34 materie prime, di cui 16 sono inserite in un'altra lista che le classifica come "strategiche". Il Critical Raw Materials Act prevede anche il monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime e il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri.

SUPPORTO FINANZIARIO E ACCELERAZIONE AUTORIZZATIVA Il funzionamento del Critical Raw Materials Act è simile a quello del Net-Zero Industry Act: i progetti strategici europei di estrazione, lavorazione delle materie prime critiche riceveranno supporto finanziario e procedure autorizzative accelerate. Il fabbisogno di materie prime critiche, visto il constante sviluppo di questi settori, richiede il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri.