Cristina Scuccia | esce il nuovo singolo “La felicità è una direzione” | I dettagli

(Di venerdì 17 marzo 2023)il“Laè una”. Ecco i, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha intrapreso unpercorso dopo aver lasciato la vita consacrata e continua a pensare alla musica. Da oggi, venerdì 17 marzo, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “LAÈ UNA” (https://ada.lnk.to/LFEUD pre). Pubblicato da Mu’s Anatomy e distribuito da Ada Music, ilbrano disarà in radio dal 24 marzo. Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, “Laè una ...

Si parte con il ritorno in trasmissione di, ex suora che presenterà il suo nuovo singolo dal titolo 'La felicità è una direzione' . Sempre per il mondo della musica, inoltre, ci ...L'ex Suorha trovato la direzione della felicità. E' uscito il 17 marzo "La felicità è una direzione", il ......#finiamointendenza #isoladeifamosi2023 #ilaryblasi I Love You Always Forever (Edit) - Donna Lewis Il cast ufficiale della nuova edizione Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini...

Domenica 19 marzo a Verissimo torna Cristina Scuccia, in realtà è la prima volta perché prima era suor Cristina. Torna presentando in esclusiva il suo brano La felicità è una direzione. Silvia ...Domenica pomeriggio, tornerà a Verissimo Cristina Scuccia. Un tempo suor Cristina, è stata ospite, nelle scorse settimane, proprio per raccontare della sua decisione inaspettata di lasciare i voti e ...