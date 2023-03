Criscitiello: «Inter e Milan non due fulmini di guerra, serve il Derby» (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra poche ore ci saranno i sorteggi di Champions League con Inter, Milan e Napoli protagoniste. Criscitiello si concentra sulle due Milanesi SORTEGGIO ? Michele Criscitiello dice la sua sui sorteggi di Champions League: «serve il Derby di Milano perché Inter e Milan non sono due fulmini di guerra e sono arrivate un po’arrancando ai quarti di finale. Tutte le altre sono forti per le due Milanesi. Il Napoli invece può giocarsela contro chiunque. Milan e Inter rischiano seriamente di farsi del male per la prossima Champions League, si devono assolutamente svegliare». Le sue parole su Sportitalia. Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra poche ore ci saranno i sorteggi di Champions League cone Napoli protagoniste.si concentra sulle dueesi SORTEGGIO ? Micheledice la sua sui sorteggi di Champions League: «ildio perchénon sono duedie sono arrivate un po’arrancando ai quarti di finale. Tutte le altre sono forti per le dueesi. Il Napoli invece può giocarsela contro chiunque.rischiano seriamente di farsi del male per la prossima Champions League, si devono assolutamente svegliare». Le sue parole su Sportitalia.-News - Ultime ...

