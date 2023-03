Crippa Centro Studi Brianza | “I centri privati non sacrificano la formazione | la maggioranza dei nostri diplomati va all' università”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - La struttura, nelle sue quattro sedi, predispone percorsi personalizzati per il singolo studente Monza, 17/03/2023. Il preconcetto per cui affidarsi a unscolastico privato sottintenda la volontà di comprarsi un titolo dio risulta ormai superato. “Molti ragazzi arrivano da noi demotivati, dopo esperienze di scuola complicate. Hanno bisogno di essere incoraggiati e accompagnati in un percorso che li porti gradualmente a credere di nuovo in se stessi e nelle proprie possibilità, ma non hanno facilitazioni, devono conquistare il traguardo” spiega Mariagrazia, referente del lo scontro con un caccia russo Su-27 nella mattina di martedì 14 marzo. Lo rivelano alla Cnn fonti Usa, spiegando che si tratta di pezzi di fibra di vetro ed altre piccole parti del MQ-9 Reaper. Intanto, gli Stati Uniti hanno diffuso ...