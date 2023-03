Cremonese | i convocati di Ballardini per la sfida con il Monza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Cremonese, i convocati di #Ballardini - Tutfantacalcio : ??#CREMONESE: tra i convocati di Ballardini assente solo l'infortunato #Chiriches ?? - infoitsport : Cremonese-Fiorentina, i convocati di Italiano - infoitsport : Fiorentina, i convocati di Italiano in vista della Cremonese: fuori Terracciano -

Domani ladi Davide Ballardini affronterà il Monza. Ecco la lista deidiramata dal tecnico grigiorosso Ecco la lista deidi Davide Ballardini per- Monza. Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr. Difensori: Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez. ...... infatti, fatto seguito il 2 - 1 casalingo contro il Milan e lo 0 - 2 sulla. Segno che ... Allenatore: ItalianoFiorentina Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano Difensori: Dodo, ......la partita contro i toscani e prevede il ritorno in campo della Dea sul campo dellasabato 1 aprile, c'è tutto il tempo che serve per recuperare. In difesa, dopo il pienone tra i...

Monza-Cremonese: i convocati US Cremonese

Con il cambio dell'allenatore, la Cremonese ha ritrovato compattezza ... Il Monza per domani recupera Mota Carvalho, ma non trova in lista convocati Marlon e Rovella, ancora in infermeria. (ANSA).Queste tutte le scelte sui giocatori convocati. Presente in gruppo Zapata dopo che nella giornata di giovedì non si era allenato in gruppo. Out Reca nello Spezia. Torna Aiwu nella Cremonese. ATALANTA ...