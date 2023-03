Cremonese | Ballardini | “Difficile capire perché la squadra a tratti si spegne”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Alla vigilia di Monza-, Davideha così commentato il momento negativo dei grigiorossi, reduci in campionato da una brutta sconfitta interna contro la Fiorentina (0-2), la 16esima in 26 gare sin qui disputate in Serie A. “Con la Fiorentina è parso mancare il giusto atteggiamento iniziale – ha riflettuto l’ex allenatore del Genoa –. A me stanca un po’ ripetere le stesse cose, ma durante la settimana c’è l’atteggiamento giusto, quindi vogliamo vedere questo dal primo all’ultimo minuto anche durante la partita. La rabbia e il dispiacere vengono da questo, perchè non ci si può accendere ere ad intermittenza. Gli altri sono sempre accesi, belli e determinati, noi, invece, spariamo dal campo in certi momenti e così rischiamo di fare brutta figura. E questo non va bene. Domenica scorsa il reparto avanzato non è ...

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa. CREMONESE – ...Dubbi soprattutto nel tridente d’attacco in casa Cremonese per Ballardini. La certezza è Tsadjout, per le altre due maglie è tutto aperto: Okereke è leggermente avanti su Dessers, idem Buonaiuto su ...