Cremlino, incontro Putin - Xi lunedì pomeriggio (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si incontreranno lunedì 20 marzo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. . 17 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente russo Vladimire quello cinese Xi Jinping si incontreranno20 marzo. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. . 17 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Cremlino, incontro Putin-Xi lunedì pomeriggio - Lo ha detto il portavoce del Cremlino - News24_it : Cremlino, incontro Putin-Xi lunedì pomeriggio - USA4ever86 : @GiovaQuez Mo ce l'ha con Parsi ?? Come vorrei un incontro televisivo tra i due in modo che venga disintegrato l'Orsinov del Cremlino ?? - FabioWolf85 : RT @Lukyluke311: Mosca - Il Cremlino: Contatti continui per organizzare un incontro tra i presidenti turco e siriano - libellula58 : RT @Lukyluke311: Mosca - Il Cremlino: Contatti continui per organizzare un incontro tra i presidenti turco e siriano -