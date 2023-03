Credit Suisse: in Borsa chiude in calo dell'8% (Di venerdì 17 marzo 2023) Credit Suisse chiude in forte calo in Borsa con il management al lavoro per risollevare le sorti della banca e gli investitori che si focalizzano sul prospetto del salvataggio da 50 miliardi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023)in forteincon il management al lavoro per risollevare le sortia banca e gli investitori che si focalizzano sul prospetto del salvataggio da 50 miliardi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - TCommodity : Prima la crisi sui titoli di Stato UK, poi il collasso delle due banche regionali USA. Ora la débâcle di Credit Sui… - nicolabrt7 : RT @giuslit: Sono bastati quattro giorni per avere la prova, ove mai ce ne fosse bisogno, che le crisi bancarie si risolvono SENZA gli stru… - SilvioTo : RT @m_maunakea: Russi e Cinesi ritirano capitali per 51 miliardi di Franchi Svizzeri dopo le sanzioni. Credit Suisse affonda. Le sanzioni… -