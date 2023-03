Credit Suisse di nuovo in calo in borsa Zurigo, perde 4,20% (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l'apertura positiva le azioni del Credit Suisse sono di nuovo in netto ribasso alla borsa di Zurigo. Il titolo perde il 4,20% dopo aver perso il 24% mercoledì e guadagnato il 18,8% ieri grazie al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l'apertura positiva le azioni delsono diin netto ribasso alladi. Il titoloil 4,20% dopo aver perso il 24% mercoledì e guadagnato il 18,8% ieri grazie al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - TCommodity : Prima la crisi sui titoli di Stato UK, poi il collasso delle due banche regionali USA. Ora la débâcle di Credit Sui… - scherlockrosson : RT @simolar1984: Quindi ricapitolando???? oggi 16 MARZO 2023 possiamo affermare che le sanzioni alla Russia sono servite tanto quanto i vacci… - Sgiardule : RT @Michele_Arnese: CREDIT SUISSE Ci hanno sbomballato per anni con le critiche alle banche italiane, con le pagelline sui conti pubblici… -