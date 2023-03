CPI: mandato d'arresto per Putin (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin per via della guerra in Ucraina. Nelle pagine la motivazione che ha portato al mandato d'arresto: ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso undiper il presidente russo Vladimirper via della guerra in Ucraina. Nelle pagine la motivazione che ha portato ald': ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - putino : Traduzione in italiano del comunicato ufficiale della Corte Penale Internazionale con l'annuncio dell'emissione di… - PaoloGalletti66 : RT @sweetlullaby0: La corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Vladimirovich Putin per crimini di guerra A… - Nonnadinano : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin. -