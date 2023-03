Covid, Rt in calo a 0,94. Quattro regioni a rischio alto (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid: 40 ogni 100.000 abitanti contro i 41 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 22 febbraio-7 marzo 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all'1,0%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 4,3%. Quattro regioni sono classificate a rischio alto, nove sono a rischio moderato e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi: 40 ogni 100.000 abitanti contro i 41 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 22 febbraio-7 marzo 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all'1,0%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 4,3%.sono classificate a, nove sono amoderato e ...

