Covid oggi Italia, incidenza stabile e Rt in lieve calo: report Iss (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – incidenza stabile e Rt in lieve calo in Italia. Lo sottolinea il report con il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale: 40 ogni 100.000 abitanti (10-16 marzo) contro 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo)”, si legge. Nel periodo 22 febbraio-7 marzo 2023, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,85-1,09), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,82-0,92) al 7 marzo contro Rt=0,85 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) –e Rt inin. Lo sottolinea ilcon il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Sostanzialmentel’settimanale a livello nazionale: 40 ogni 100.000 abitanti (10-16 marzo) contro 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo)”, si legge. Nel periodo 22 febbraio-7 marzo 2023, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,85-1,09), indiminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero èe sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,82-0,92) al 7 marzo contro Rt=0,85 ...

