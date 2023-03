Covid oggi Italia, 23.730 casi e 212 decessi in ultima settimana (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a calare, seppur di poco, i contagi e i morti Covid in Italia. Nella settimana dal 10 al 16 marzo, si sono registrati 23.730 nuovi casi di Covid-19, in calo dell'1,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano 23.988). Sono stati 212 i decessi in 7 giorni, con una riduzione dell'1,9% rispetto alla settimana precedente (quando erano 216). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. In lieve aumento il tasso di positività per Covid-19: si attesta al 5,2%, 0,2 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (5%). Ancora in calo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a calare, seppur di poco, i contagi e i mortiin. Nelladal 10 al 16 marzo, si sono registrati 23.730 nuovidi-19, in calo dell'1,1% rispetto allaprecedente (quando erano 23.988). Sono stati 212 iin 7 giorni, con una riduzione dell'1,9% rispetto allaprecedente (quando erano 216). Sono i dati del bollettinole del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da-19. In lieve aumento il tasso di positività per-19: si attesta al 5,2%, 0,2 punti percentuali in più rispetto allaprecedente (5%). Ancora in calo i ...

